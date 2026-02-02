Ad Albenga una serata per ricordare Liliya Luchka, raccolti 2.555 euro per i bambini del Gaslini: “Saranno trasformati in calore vero”

Albenga. Un grande abbraccio collettivo ha avvolto ieri sera Pasquale, le figlie Nicole e Noemi e Natalia, sorella di Liliya Luchka. Quasi 200 persone della comunità albenganese hanno partecipato alla cena-evento organizzata ieri, domenica 1 febbraio, nella suggestiva cornice de La Villa sul Viale, per ricordare e rendere omaggio a Liliya Luchka, scomparsa prematuramente a soli 36 anni.

È stata proprio Liliya, prima della sua scomparsa, a esprimere il desiderio che venisse organizzato un evento capace di trasformare il dolore in un gesto concreto di solidarietà verso i bambini malati. Un desiderio che ha preso forma in una serata intensa, capace di intrecciare memoria, spiritualità e beneficenza.

