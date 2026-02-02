Fimaa Confcommercio Genova, Luca Del Guasta confermato presidente

Genova. Luca Del Guasta è stato confermato presidente di FIMAA Confcommercio Genova, la federazione che rappresenta i mediatori immobiliari, merceologici e creditizi. La riconferma è arrivata all’unanimità nei giorni scorsi, al termine dell’assemblea ordinaria per il rinnovo delle cariche sociali.

“La riconferma è uno stimolo a rafforzare il lavoro avviato – sottolinea Del Guasta -. Le priorità del prossimo mandato sono chiare: tutela della professione, contrasto all’abusivismo e formazione continua degli operatori. In un mercato che cambia rapidamente, qualità e competenza restano il principale fattore di credibilità per i mediatori e una garanzia per i cittadini”.

