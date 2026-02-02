COMMENTA
Genoa, un mercato di prospettiva con pochi innesti per alzare la qualità

Genova. Un mercato partito in sordina quello del Genoa in questa finestra invernale, ma, complici anche i risultati della squadra dopo la cura De Rossi, la società guidata da Dan Sucu ha puntato a pochi innesti chirurgici di prospettiva, a sfoltire una rosa troppo numerosa e a tenere alcuni giocatori su cui c’erano diverse voci di mercato a partire da Norton-Cuffy. Tutto si è svolto in completo accordo tra direttore sportivo e mister.

De Rossi ha voluto un nuovo portiere, che è l’unico nuovo arrivato che si è visto con un minutaggio importante in campo: Justin Bijlow, preso a titolo definitivo dal Feyenoord, ha portato più sicurezza nelle uscite e maggiore precisione sul gioco coi piedi. Un aspetto a cui De Rossi tiene molto. Con Leali ottimo numero 12, la questione portiere è stata risolta nonostante le due telenovele Perin e Bento.

