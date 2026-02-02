I funerali di Gilberto Salmoni martedì mattina al tempio laico di Staglieno

Genova. Sarà celebrata domani, martedì 3 febbraio, la funzione funebre laica di Gilberto Salmoni. Le esequie alle 10 al tempio laico del cimitero di Staglieno, a Genova. Il servizio sarà operato da Asef. Gilberto Salmoni, l’ultimo testimone genovese della Shoah, internato nel 1944 prima nel campo di Fossoli e poi deportato nel campo di concentramento di Buchenwald, è morto a 97 anni nella notte tra sabato e domenica.

In occasione del Giorno della Memoria, proprio la scorsa settimana, aveva ricevuto dalla sindaca Silvia Salis il Grifo di Genova, la massima onorificenza conferita dal Comune. “Ricordiamo un passato molto oscuro – è stato il suo ultimo discorso pubblico in occasione del Giorno della Memoria – sono andato a scuola con gli altri miei compagni fino alla terza elementare, quando vennero approvate le leggi razziali che dicevano che non potevo più andare a scuola con loro”.

