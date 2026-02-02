Il Ligorna in pole per la Serie C: testa a testa con il Vado “dei genovesi”

Se la Sampdoria ha reso Sampierdarena il quartiere più noto del calcio italiano, sempre a Genova potrebbe nascere la “frazione” più nota del pallone tricolore. Diciamo frazione ma in realtà Ligorna è, sulla mappa della città, soltanto il nome di una via derivante dalla denominazione di una zona di Struppa.

In questo lembo di terra del lungo Bisagno, si sta scrivendo una delle pagine più belle del calcio dilettantistico ligure. La squadra è al comando del Girone A della Serie D e sembra avere le carte in regola per provare il salto in Serie C.

