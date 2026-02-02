COMMENTA
La sindaca Silvia Salis insignita del “Rainbow Awards 2026” come “personaggio politico dell’anno”

Genova. Oggi a Roma la sindaca di Genova, Silvia Salis, è stata insignita del “Rainbow Awards 2026 – Premio internazionale Roma per i diritti LGBTQIA+” come personaggio politico dell’anno. La cerimonia si terrà stasera, al teatro Brancaccio di Roma, alla cui partecipazione è stata delegata l’assessora comunale alle Pari opportunità, Rita Bruzzone.
“Questo riconoscimento è un segnale importante che le istituzioni sono chiamate a cogliere: i diritti di tutte e tutti devono essere tradotti in atti concreti – ha dichiarato la sindaca di Genova, Silvia Salis – uno dei primi provvedimenti della mia amministrazione è stato il riconoscimento dei figli nati da coppie omogenitoriali, applicando la sentenza della Corte costituzionale sulla doppia maternità. Non abbiamo fatto un favore a nessuno, abbiamo semplicemente applicato la legge, riconoscendo pari dignità e pari diritti a famiglie e bambini che ne erano stati esclusi. In questa stessa direzione va anche l’assegnazione dell’incarico di consulenza per il rafforzamento delle politiche comunali a tutela delle persone LGBTQIA+, un atto amministrativo che rende strutturale l’impegno del Comune di Genova nella lotta alle discriminazioni e nella promozione della parità di trattamento. Questo riconoscimento – ha concluso la sindaca – è per me e per la mia amministrazione uno stimolo a continuare a lavorare con responsabilità e determinazione perché l’uguaglianza diventi una pratica quotidiana nella vita delle città, nei servizi, nella scuola e nella comunità civile”.

