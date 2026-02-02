L’Arenzano perde a Millesimo per un gol al 98′, Cocco: “Partita finita da due minuti, serve onestà intellettuale”

Millesimo. “Una partita finita da due minuti“. Nel suo intervento di ieri sera a Mixed Zone, mister Matteo Cocco si è sfogato per il finale molto contestato, sponda Arenzano, della gara giocata contro il Millesimo. I biancorossi recriminano sui minuti di recupero: inizialmente sei, poi allungati di altri due, con il gol vittoria giallorosso di Facello arrivato al 98’.

Così Cocco nel post partita: “È stata una gara importante da parte dei miei calciatori, intensa, giocata forte, ribattendo colpo su colpo. Una partita veramente aperta in tutti i suoi momenti, con occasioni da una parte e dall’altra. Mi diventa però difficile non commentare il finale, perché è qualcosa di inspiegabile. Noi ci stiamo giocando per la salvezza. Oggi usciamo da qui senza Battaglia, che si rompe il gomito, con Damonte espulso nel mucchio dopo aver detto “cosa fai?” all’arbitro, senza Cicirello e con zero punti in tasca”.

