Parcheggi blu a Savona, attivo il pagamento con l’app Telepass

Savona. Da oggi a Savona è attivo il pagamento delle strisce blu tramite l’app Telepass. Grazie alla collaborazione con TPL Linea Srl che gestisce il servizio, è possibile pagare la sosta direttamente dallo smartphone, anche senza l’apparato Telepass in auto.
Scaricando l’app Telepass basta confermare la propria posizione e impostare la durata della sosta. L’app consente di pagare le Strisce Blu per qualsiasi targa: basta impostarla nell’apposito campo dell’app e verificarla prima di iniziare la sosta per non incorrere in sanzioni. E’ possibile modificare il termine della sosta, anticipandolo o posticipandolo, anche a distanza in modo da pagare l’effettiva durata della sosta ed evitare multe, fermo restando che la durata massima consentita rimane di 2 ore.