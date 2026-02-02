Rapallo: Emiliani, mutuo da 5 milioni per acquisto e trasformazione chiesa in auditorium

Consiglio comunale chiesto dalle minoranze per parlare di patrimonio immobiliare. Andrea Carannante, favorevole all’acquisto del complesso Emiliani ne spiega le ragioni. Diciamo subito che il sindaco Elisabetta Ricci propone un mutuo da 5 milioni (restituito in 20 anni) proprio comprare gli Emiliani e trasformare subito la chiesa in auditorium da 400 posti; tra le mire la creazione di un polo universitario. Armando Ezio Capurrro che aveva inserito l’acquisto nel suo programma elettorale, ha precisato che non è contrario all’acquisto, ma chiede che prima o contemporaneamente si trovino le risorse necessarie. Gaia Mainieri si pone due domande: gli impianti degli Emiliani sono a norma? L’edificio necessità di lavori antisismici? Ma guarda anche al futuro e con occhi diversi; immagina Villa Riva porta del Parco Casale con le ville Porticciolo e Tigullio, i muei, l’eventuale parco letterario, la vista di Portofino. Antonella Aonzo dice di non essere contraria a priori alla vendita di Villa Devoto anche se, vista la sua vicinanza al municipio, vi si potevano prevedere tante funzioni, compresi gli uffici per gli assessori che oggi non ne hanno. Pier Giorgio Brigati stigmatizza la vicenda dell’annuncio di vendita di Villa Riva; si chiede perché l’assessore Eugenio Brasey abbia rimesso la delega al patrimonio, come mai il sindaco le abbia accettate; il perché dell’incarico ad un noto avvocato per una spesa di 10.00 euro (parere condiviso da Antonella Aonzo) a cui il sindaco, al riguardo, ha risposto che il Comune non può minimizzare ma fare chiarezza. Il consigliere Andrea Annichiarico ha spiegato che parte del complesso Emiliani potrebbe interessare l’Università di Milano; ha elencato i diversi edifici di proprietà che il Comune potrebbe vendere mantenendo nel patrimonio sia villa Riva sia Devoto. Punta sull’acquisto anche Elisabetta Ricci ma prende le distanze dalla vendita di Villa Devoto. Linea che segue anche il consigliere Fabio Proietto. Dorotea Giavina dice sì all’acquisto sia per il prezzo favorevole, sia per i molteplici problemi cui il complesso potrà rispondere. Andrea Rizzi si dice da sempre favorevole all’acquisto Emiliani.

L’assessore al bilancio Fabio Mustorgi ha quindi risposto ai consiglieri. Gli Emiliani non diventeranno un bene privato, sarà mantenuta l’attuale destinazione d’uso. Il mutuo ventennale è sostenibile anche perché la gestione diretta dei posteggi dà incassi incoraggianti. Attualmente non si pensa alla vendita di immobili che sarà valutata con attenzione.

