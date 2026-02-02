‘Santa’: morto il trombettista Bruno Fagioli, comitato Festa della Primavera

E’ mancato oggi a Santa Margherita dove abitava Bruno Fagioli, ultranovantenne, membro del Comitato della Festa della Primavera e già trombettista in diverse bande e in diversi complessi. Aveva assunto una certa notorietà durante le sue apparizioni alla trasmissione “Fra Amici” condotta da Giuliano Fogola ad Entella Tv. Nella vita era stato un tecnico della Tirrenia Gas. Bruno Fagioli era una persona affabile e simpatica; la notizia della sua morte ha fatto in breve il giro della città suscitando cordoglio.

Foto di Franco Borlenghi “Santa Magazine”

