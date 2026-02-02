Stillitano, Gazzoli e Melissano a Milano per l’ultimo giorno di mercato: Spezia alla caccia di un regista e un’altra punta

Meno di dieci ore al gong del calciomercato e mai come quest’anno lo Spezia si profila come grande protagonista nell’ultimo giorno di sessione invernale. A Milano il presidente Charlie Stillitano e l’amministratore delegato Andrea Gazzoli hanno raggiunto il diesse Stefano Melissano e il vice Federico Cavola per dare supporto agli uomini mercato in quelle che saranno ore decisive per gli ultimi interventi.

C’è tantissimo da fare, in casa Spezia. Le prime cose saranno le ufficialità: dentro Alessandro Bellemo e Laurs Skjellerup, che stanno svolgendo le visite mediche, poi gli annunci delle cessioni di Edoardo Soleri e Fellipe Jack, rispettivamente alla Sampdoria e al Catanzaro, via Como. Ma non ci si ferma qui. Lo Spezia punta un regista per sostituire Salvatore Esposito ed evitare di lasciare le redini del centrocampo al solo Alessandro Romano, che ha convinto anche a Genova ma rimane un ragazzo di 19 anni con quattro presenze tra i professionisti.

