Trofeo Laigueglia in partenza da Albenga, il sindaco Tomatis: “Per eventi di questa portata serve una visione di comprensorio”

Albenga. Il sindaco di Albenga, Riccardo Tomatis, interviene in merito alla querelle riguardante la partenza del Trofeo Laigueglia 2026 dalla città delle Torri.

Il primo cittadino sottolinea “l’importanza di una visione territoriale condivisa nella programmazione e valorizzazione degli eventi di rilievo. Manifestazioni sportive di livello internazionale come il Trofeo Laigueglia – dichiara il sindaco Tomatis – rappresentano una grande opportunità per l’intero territorio e non solo per il singolo Comune che le ospita. Proprio per questo è sempre più necessario rafforzare la collaborazione tra amministrazioni, superando logiche campanilistiche e lavorando in un’ottica di sistema. Ringrazio il sindaco Manfredi, con il quale si sta sviluppando una grande sinergia per la realizzazione del Trofeo Laigueglia, e credo che questa collaborazione potrà arricchire entrambi i nostri territori e migliorare ulteriormente un evento che ha già una rilevanza di portata internazionale”.

