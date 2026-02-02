Troppi assenti nella maggioranza, salta la commissione: il centrodestra attacca

Genova. Nella mattinata di oggi, lunedì 2 febbraio, alle 9.30, era in calendario in consiglio comunale una commissione comunale con all’ordine del giorno la “acquisizione a titolo gratuito di un tratto di via Superiore Premanico per l’inserimento nell’elenco delle strade comunali”.
Una commissione “tecnica”, del genere che solitamente si risolvono senza una vera discussione, ma con una presa d’atto dei gruppi e con un rinvio all’aula, nel giro di pochi minuti. La commissione, tuttavia, non si è svolta per mancanza del numero legale.