Arci lancia “Libri in Circolo”: quando le storie viaggiano e uniscono i territori

Un libro preso in prestito alla Chiappa e restituito a Levanto, oppure un volume trovato a Pitelli che arriva fino a Deiva Marina. È questa l’idea fondante di “Libri in Circolo”, il nuovo progetto di welfare culturale promosso da Arci La Spezia nell’ambito del progetto regionale “Ben…essere in Liguria”, finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Tutto è nato da una donazione spontanea di libri che l’Arci della Spezia ha recepito con entusiasmo costruendoci sopra un’iniziativa estesa. “L’iniziativa mette in rete 18 circoli Arci della provincia spezzina, dando vita a una vera e propria biblioteca diffusa”, racconta Stefania Novelli, presidentessa dell’Arci della Spezia.

Come funziona? Ogni circolo aderente ospiterà dunque una biblioteca con tanto di poltrona da lettura. I libri possono essere consultati o presi in prestito in un circolo e restituiti in un altro, superando i confini geografici dei singoli spazi e trasformando il prestito in un’esperienza condivisa. Un sistema semplice, basato sulla fiducia, che permette ai volumi di circolare liberamente tra costa ed entroterra, creando connessioni tra territori e persone. “Il libro è lì che ti aspetta”, spiega Roberta Guazzetti. Ogni circolo aderente ospita una libreria di prossimità, gestita dai volontari e alimentata dalle donazioni dei soci. Il percorso dei libri viene tracciato attraverso registri condivisi, mentre un catalogo comune consente di verificare la disponibilità dei titoli all’interno dell’intera rete provinciale. Accanto al prestito, il progetto punta a rafforzare il ruolo dei circoli come presidi culturali, promuovendo gruppi di lettura, presentazioni con gli autori e momenti di confronto aperti alla cittadinanza. “Non ci poniamo certo in sostituzione del già efficiente sistema bibliotecario urbano, pensiamo al libro come opportunità di bellezza – aggiunge Andrea Dreini -. I circoli sono innanzitutto presidi di socialità. Sono capillari e raggiungono anche i paesi. In questo caso possono essere delle piccole ma animate biblioteche di comunità”.

