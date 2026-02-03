Claudio Cosci a Molicciara con “Mito, Scienza, Fantascienza. Dall’idea di volare all’esplorazione del cosmo”

Presentazione del libro “Mito, Scienza, Fantascienza. Dall’idea di volare all’esplorazione del cosmo” di Claudio Cosci sabato 7 febbraio alle 16.00 alla biblioteca civica “Michele Ferrari” (in Via della Pace, a Molicciara) di Castelnuovo Magra. Alla presentazione, organizzata dal Comune locale e a ingresso libero, interverranno l’autore e l’assessore comunale alla Cultura, Stefano Spinetti. “Il libro propone un viaggio divulgativo tra mito, scienza e fantascienza – si legge in una nota di presentazione -, ripercorrendo l’evoluzione del desiderio umano di volare fino alle moderne esplorazioni spaziali, con un linguaggio accessibile e ricco di riferimenti storici e scientifici”.

Claudio Cosci è attivo nel campo della divulgazione scientifica e astronomica; è socio dell’Istituto culturale Astrofili Spezzini ed è STEAM NASA; porta avanti un’attività di divulgazione incentrata in particolare sulle missioni spaziali, sull’astronautica e sull’esplorazione del cosmo.

