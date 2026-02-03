Concessioni a Marinella, Luca Ponzanelli: “Comune ha agito nel pieno rispetto della normativa

“L’Amministrazione ha sempre agito con senso di responsabilità e nel pieno rispetto della normativa, che prevede il completamento delle procedure di gara entro il 2027, applicando un quadro giuridico che il TAR ha ritenuto di disapplicare, come già avvenuto in altre pronunce analoghe”. Lo afferma l’assessore al Demanio Luca Ponzanelli in merito alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale che ha bloccato le proroghe sulle concessioni per il litorale di Marinella. “Parallelamente – puntualizza ancora Ponzanelli – l’Amministrazione non ha mai interrotto il lavoro di programmazione, che ha recentemente visto un elemento importante quale l’approvazione del Pud, che per Marinella era fondamentale mancando qualsiasi altra pianificazione precedente. Da tempo sono quindi in corso le attività necessarie all’indizione delle gare per il litorale, un procedimento complesso che richiede attenzione, competenza tecnica e conoscenza delle peculiarità delle nostre spiagge. Gli uffici stanno operando con continuità e rigore per accelerare ulteriormente gli adempimenti di competenza”.

Per Palazzo Roderio dunque “La priorità resta quella di garantire stabilità, certezze e servizi per le future stagioni balneari, compresa quella ormai imminente. In quest’ottica – conclude l’assessore – nei prossimi giorni sono già stati programmati tavoli tecnici e anche incontri di confronto con le associazioni di categoria, con l’obiettivo di accompagnare questa fase con dialogo, trasparenza e soluzioni concrete”.

L’articolo Claudio Cosci a Molicciara con “Mito, Scienza, Fantascienza. Dall’idea di volare all’esplorazione del cosmo” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com