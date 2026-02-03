Muletto usato per uso occasionale: perché scegliere questa tipologia di mezzo

Nel variegato panorama della logistica, non tutte le realtà operano secondo i ritmi frenetici dei grandi centri di smistamento. Esiste una vasta fascia di tessuto imprenditoriale in cui la movimentazione delle merci rappresenta una necessità imprescindibile ma non costante. In questi contesti a “bassa intensità”, l’approccio all’acquisizione dei macchinari deve seguire logiche puramente razionali.

Quando il carrello elevatore viene acceso solo per poche ore al giorno o per gestire picchi stagionali, l’immobilizzazione di capitali ingenti può diventare finanziariamente poco efficiente. È qui che il mercato secondario assume valore strategico. Individuare dei controbilanciati elettrici di seconda mano con garanzia permette di dotarsi di strumenti premium e affidabili, mantenendo una coerenza tra la spesa sostenuta e l’effettivo utilizzo. Si investe esattamente per la quantità di “servizio” necessaria, evitando sprechi e sovradimensionamenti.

La coerenza tra costo e ciclo di vita operativo

