Pieraccini: “Trasporto pubblico allo sbando: Peracchini si assuma le sue responsabilità”

“La situazione del trasporto pubblico urbano alla Spezia è ormai sotto gli occhi di tutti: una gestione disastrosa, fatta di ritardi, promesse mancate e scaricabarile istituzionali. La giunta Peracchini fa acqua da tutte le parti e, mentre l’assessore Brogi si cimenta in una campagna referendaria aberrante e del tutto scollegata dai problemi reali della città, Atc sprofonda in una crisi senza precedenti”. Lo afferma in una nota Enrico Pieraccini, segretario provinciale del Partito comunista italiano, intervenendo a commento della condizione del trasporto pubblico locale e delle lamentele dei dipendenti del consorzio che ha ricevuto in subappalto il 30 per cento del servizio in capo ad Atc.

“Già oltre un anno fa, quando la Trotta Bus Services si è aggiudicata (con più di dodici mesi di ritardo) l’appalto, avevamo lanciato un allarme chiaro e documentato. Avevamo messo in guardia l’amministrazione comunale e l’azienda sui gravi adempimenti che sarebbero ricaduti su lavoratori e cittadini. Non si trattava di pregiudizi ideologici, ma di una valutazione politica e tecnica basata sui fatti. Oggi, purtroppo, quei timori si sono rivelati fondati. Dopo circa un anno dall’avvio del servizio – prosegue Pieraccini – ci troviamo di fronte a un parco mezzi del tutto inadeguato: autobus vecchi, insufficienti, in alcuni casi privi di revisione, e quindi non solo inefficienti ma potenzialmente pericolosi. E, mentre in pompa magna veniva annunciato l’acquisto di nuovi mezzi, questi risultano ancora fermi in deposito, inutilizzati, come simbolo di una propaganda vuota e irresponsabile”.

