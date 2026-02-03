Referendum giustizia, il fronte del no promuove un incontro pubblico a Ceparana

Continua il ciclo di incontri pubblici promossi sul territorio provinciale spezzino da parte degli esponenti del sostegno al no al referendum sulla riforma della giustizia, in programma il 22 e il 23 marzo. “Tutti gli incontri sinora realizzati hanno conosciuto una partecipazione di pubblico talmente forte da mettere in difficoltà gli organizzatori, quasi sempre alle prese con sale non sufficientemente capienti ad accogliere tutte le persone interessate”, dicono i promotori.

Il 4 febbraio sarà la volta di Ceparana. Il pubblico dibattito sarà presentato dal dott. Carlo Raggi e prevede la presenza del prof. Roberto Centi, ex consigliere regionale, e di Marco Bacci, ex magistrato della Corte di appello di Genova, competente per la Liguria e la provincia di Massa-Carrara.

“L’incontro col pubblico tenderà a chiarire il significato e il rilievo di un referendum costituzionale e il contenuto della riforma di 7 articoli della Costituzione. I cittadini potranno trarre informazioni, porre domande, chiedere chiarimenti e maggiori approfondimenti sui diversi aspetti della proposta referendaria”, si legge ancora nella nota.

L’incontro si terrà al Centro sociale Polis (Via Enrico Fermi, 7) alle 17,00.

