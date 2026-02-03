Sentenza TAR sui balneari, Capelli (Assomare Pietrese): “Così si mette a rischio l’economia di un intero paese”

Pietra Ligure. “Siamo molto preoccupati di fronte all’ultima sentenza del TAR”. Fabio Capelli, presidente di Assomare Pietrese – l’associazione balneare più rappresentativa di Pietra Ligure, con circa 40 soci – non nasconde le proprie preoccupazioni per la stagione 2026. La decisione del tribunale amministrativo ligure rischia, secondo Capelli, di mettere in crisi non solo i titolari degli stabilimenti, ma l’intera economia del paese.

“Questa sentenza ci lascia un po’ stupiti. Il Comune di Pietra aveva fatto tutti i passi necessari – spiega Capelli -. L’amministrazione comunale si è mossa correttamente e nei tempi. I bandi sarebbero usciti a fine marzo e aprile, e si sarebbero conclusi entro ottobre”.

» leggi tutto su www.ivg.it