A Palazzo Ducale i 20 anni di “Notte prima degli esami” di Fausto Brizzi: è polemica

Genova. Qualche sopracciglio si era alzato già nei giorni scorsi, in occasione della presentazione al pubblico del programma di Palazzo Ducale per il 2026. Poi le perplessità sono rimbalzate sui social network sotto forma di fuoco amico, o quasi: prima il giornalista Marco Preve, poi l’ex consigliere regionale e giornalista Ferruccio Sansa. Infine anche il centrodestra ha deciso di attaccare. Non con una nota di un consigliere comunale qualsiasi, bensì per bocca del viceministro leghista Edoardo Rixi.

L’oggetto delle polemiche è un evento in calendario per il 17 febbraio a Palazzo Ducale di Genova. “Notte prima degli esami – vent’anni dopo”. Nel ventennale del film – uscito nelle sale proprio il 17 febbraio 2006 -, popolarissimo ancora oggi tra i giovani e meno giovani, tramandato di generazione in generazione di maturandi, il regista sarà ospite insieme al protagonista, Nicolas Vaporidis, nel Salone del maggior consiglio. Il regista, però, è Fausto Brizzi. Che, oltre a essere regista, è marito della sindaca di Genova, Silvia Salis.

