Arcobaleno: Irene Sinesi campionessa regionale nel cross corto, Lara Farinola “vola” a Padova

Savona. Un ulteriore weekend piuttosto impegnativo, ma denso di soddisfazioni per l’Atletica Arcobaleno Savona, quello del 24 e 25 gennaio.

Ad Imperia è andato in scena il Campionato Regionale Master abbinato al Campionato di Cross Corto (distanza unica per maschi e femmine sui 3 km).

Irene Sinesi ne ha approfittato per lasciarsi alle spalle alcuni mesi molto condizionati da un infortunio e tornando ad imporsi: è lei la nuova Campionessa Regionale Ligure nel Cross Corto!

Nella gara maschile solo un paio di secondi hanno diviso il portacolori del Cus Genova Pietro Calcagno dal giovane e forte alfiere Arcobaleno Filippo Bruno, splendido argento in questa prova. Al bronzo un ottimo Tommaso Arena, con Edoardo Casale che conferma i recenti progressi chiudendo in 4° posizione. 6° posto per Tommaso Molfino e 9° per Emanuele Carra.

Nella gara femminile sui 4 km, affermazione e titolo per la categoria SF50 per Eleonora Serra, tornata alle gare con grande determinazione.

