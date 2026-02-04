Assi di forza, avanzano i cantieri in centro. Giovedì nuova commissione a Sampierdarena

Genova. Avanzano i cantieri per i quattro assi di forza del trasporto pubblico locale, in particolare lungo il tracciato della futura linea centrale, mentre non si placano i malumori nei quartieri interessati per le modifiche alla viabilità con le nuove corsie riservate ai mezzi pubblici. L’obiettivo ribadito da Tursi è completare 25 chilometri di tracciati entro giugno per non perdere i finanziamenti Pnrr.

Dalle ore 21.00 di domani, giovedì 5 febbraio, temporanea riconfigurazione dell’assetto stradale di via XX Settembre, in direzione piazza De Ferrari, nel tratto tra via Fiume e via Galata. Fino al 31 marzo, oltre all’introduzione del limite dei 30 km/h di velocità massima, saranno temporaneamente soppresse la corsia riservata ai bus e la corsia ciclabile.

