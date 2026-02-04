Candela riparte lontano dallo Spezia: “Empoli passo avanti per la mia carriera”

È diventato ufficialmente un giocatore dello Spezia solo pochi giorni fa, ma Antonio Candela sembra aver già voltato pagina. “L’Empoli rappresenta sicuramente un passo in avanti per la mia carriera”, dice nel giorno di presentazione il terzino spezzino, tornato nel club che lo ha visto crescere la scorsa estate, acquistato dal Venezia. Doveva essere il sostituto di Salvatore Elia, ora invece sarà la sua alternativa proprio in Toscana. “La trattativa è iniziata forse qualche giorno prima di quando poi è uscita la notizia. Nel mercato di gennaio non è semplice trovare accordi, ma per fortuna è andata in porto e sono contentissimo di essere qui”.

Venticinque anni, Candela si è trasferito all’Empoli con la formula del prestito con diritto di riscatto, dopo che lo Spezia lo ha riscattato anticipatamente dal Venezia per poco più di 50mila euro. Starà a lui convincere i toscani a riscattarlo a giugno, salutando così per la seconda volta quello Spezia che lo aveva già ceduto nel 2018 al Genoa. “Ho scelto Empoli perché è una piazza che parla da sé, è sempre stata per parecchi anni in Serie A e sono usciti calciatori importanti. È una realtà che ho sempre visto con grande rispetto e stima. Qui ti consentono di lavorare con serenità e grande professionalità. Ho avuto la fortuna di esordire subito e cercherò di dare il mio contributo. Anche se non mi reputo ancora un veterano al 100%, ho fatto diverse partite e posso portare un po’ di quell’esperienza che può servire a una squadra molto giovane come la nostra”.

