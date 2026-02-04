Coltiva marijuana in casa rubando energia elettrica: denunciato 55enne genovese

Genova. Un 55enne genovese è stato denunciato dalla polizia dopo il ritrovamento di una serra per la marijuana nel suo appartamento di San Fruttuoso.

Il controllo da parte degli agenti del commissariato di San Fruttuoso è scattato sabato scorso. Dopo essersi fatti aprire la porta dell’appartamento dal 55enne hanno perquisito le stanze trovando tre box ventilati e illuminati, 10 piante di marijuana già cresciute e una decina di vasi con semi appena piantati. In bagno tre rami appesi per essiccare.

