Proseguono le attività, organizzate da Confcommercio La Spezia, dedicate alla prevenzione in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Mercoledì 25 febbraio dalle 14.30 alle 18.30 sarà possibile partecipare al corso di aggiornamento RLS (Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza). Il corso di aggiornamento obbligatorio ogni anno, si svolgerà in presenza nella sede di Confcommercio in Via Fontevivo 19F e sarà tenuto da docenti esperti in salute e sicurezza sul lavoro. La finalità del corso è quella di assicurare che il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza riceva le informazioni relative all’evoluzione dei rischi presenti e alla normativa in materia di salute e sicurezza. Il corso è destinato ai lavoratori designati allo svolgimento dell’incarico di RLS e ha una durata di 4 ore. Al termine sarà rilasciato un attestato di frequenza. Chi fosse interessato all’iscrizione può contattare la referente Laura Ghini al numero (0187 5985133) oppure mandare una mail all’indirizzo: ghini@confcommerciolaspezia.it

L’articolo Corso di aggiornamento Rls in Confcommercio, iscrizioni aperte proviene da Città della Spezia.

