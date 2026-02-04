Lite tra conoscenti finisce in strada: interviene la Polizia

Lite in casa tra due uomini in via Antoniana alla Spezia. Il bilancio è di un ferito, trasportato in ospedale. L’episodio risale alla notte scorsa: all’interno dell’abitazione è scoppiato un diverbio tra due conoscenti. In quel frangente è scattata la segnalazione alle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia: al loro arrivo i due uomini erano in strada. Uno di loro presentava escoriazioni ed è stato portato al Sant’Andrea per accertamenti. La vicenda potrebbe chiudersi con una querela di parte

