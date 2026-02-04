Monterosso, incontro dedicato alla chiesa di San Giovanni Battista e al restauro della Madonna del Rosario nel ricordo di Martino Oberto

Dopo gli appuntamenti a Lavagna, Oratorio della SS. Trinità, e Genova, chiesa di San Pancrazio, “La Liguria di Martino”, ciclo di incontri dedicati a tre significativi restauri condotti nel territorio ligure dallo Studio Oberto, toccherà Monterosso. Gli incontro intendono ricordare, a cent’anni dalla nascita, Martino Oberto, fondatore dell’omonimo studio di restauro nel 1950 e importante figura nel campo del restauro e dell’arte di avanguardia del secondo Novecento.

Martedì 10 febbraio, dalle ore 15, Margherita Levoni, dello Studio Oberto Restauro, e Diego Savani, guida turistica Agtl, parleranno della chiesa di San Giovanni Battista – sede dell’incontro – e del restauro del dipinto raffigurante la Madonna del Rosario, opera della bottega di Luca Cambiaso, conservato appunto nella parrocchiale. L’incontro è a partecipazione libera e gratuita.

