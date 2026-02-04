Naufragio peschereccio, Coldiretti: “Urgente intervenire sulla sicurezza e il rinnovamento della flotta”

Santa Margherita Ligure. La ricerche del comandante del peschereccio Acquario, Dhib Zouahier ben Ali, disperso dopo l’affondamento dell’imbarcazione, sono proseguite senza successo. Rese difficili anche dalle condizioni meteo.

L’altroieri la richiesta di aiuto e l’arrivo delle motovedette della capitaneria è stato rapido. In quel momento stava anche passando il rimorchiatore Germania di Genova. Il mozzo si è buttato in mare ed è stato recuperato e trasportato in ospedale a Lavagna in codice giallo per ipotermia, mentre il comandante e proprietario dell’imbarcazione non ha abbandonato il peschereccio in tempo – forse perché intento a recuperare qualcosa o forse perché sperava di salvare la barca – ed è stato risucchiato del vortice dovuto all’affondamento. Il corpo non è più emerso e le ricerche continuano ma il fondale, a -300 metri, non è esplorabile.

» leggi tutto su www.genova24.it