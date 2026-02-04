Niccolò V e l’umanesimo sarzanese: un progetto culturale che guarda all’Europa

Sabato la sala consiliare di Sarzana ha ospitato un incontro promosso dal Centro di formazione e cultura “Niccolò V” dedicato al periodo che va dal Trecento all’Umanesimo e alla figura del papa sarzanese dal titolo: “Dal Trecento all’Umanesimo, i due secoli che fecero grande Sarzana. Il Giubileo di Papa Niccolò V, Tommaso da Sarzana”. Al convegno sono intervenuti Roberto Rusconi, docente di Storia del Cristianesimo e Antonio Manfredi, Biblioteca Apostolica Vaticana, con il coordinamento di Egidio Banti, presidente del comitato scientifico a supporto della candidatura di Sarzana Capitale italiana della Cultura 2028, e anche presidente del centro di formazione e cultura “Niccolò V”.

Al centro del dibattito il tema del “crocevia del futuro”, declinato come progetto di una biblioteca del futuro. L’obiettivo è il potenziamento e la digitalizzazione delle biblioteche esistenti, compresa la biblioteca comunale Corrado Martinetti, con la formazione di nuove professionalità e possibili sinergie con il Festival della Mente. L’assessore alla cultura Giorgio Borrini ha definito l’iniziativa un “manifesto politico-culturale” in grado di proiettare Sarzana nel dibattito europeo. Ispirato al modello della Biblioteca Vaticana, il futuro hub bibliotecario potrà fungere da ponte tra la tradizione del sapere e la ricerca contemporanea, valorizzando la cultura come motore di sviluppo. Il progetto mira inoltre a creare un dialogo con altre istituzioni liguri, in particolare con la Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia, unendo simbolicamente gli estremi della regione nel segno del libro. Nel richiamo al “nuovo umanesimo”, evocato anche da papa Francesco, emerge una visione della tecnologia come strumento al servizio dell’uomo.

