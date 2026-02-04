Portofino: nelle liste di leva iscritti 5 giovani, tutti nati all’estero

A Portofino sono cinque i giovani, nati tutti nel corso del 2009, iscritti nelle liste di leva per l’anno 2026. Una prassi che prosegue in tutti i Comuni nonostante la fine del servizio militare obbligatorio sia terminato, fortunatamente da anni. Nel caso di Portofino è singolare che tutte le cinque persone iscritte siano nate all’estero: una in Turchia, due in Cile, una in Spagna e una in El Salvador. Soltanto lo spagnolo ha nome e cognome di quella nazione; gli altri hanno nomi e cognomi italiani.

