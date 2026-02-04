Progettare il paesaggio ligure, a Tursi il convegno per celebrare l’architetto Ignazio Gardella

Genova. Non un semplice omaggio, ma un lungo e appassionato viaggio a ritroso nel tempo alla (ri)scoperta di un architetto che, nel ‘900, ha saputo plasmare, come pochi altri, il paesaggio urbano di Genova e della Liguria, con un approccio progettuale fondato su rigore, misura e rifiuto dell’ornamento superfluo, nel rispetto del contesto urbano e delle sue peculiarità architettoniche, storiche e paesaggistiche.

Grande partecipazione questo pomeriggio, nel salone di rappresentanza di Palazzo Tursi, al convegno Ignazio Gardella: progettare il paesaggio ligure, a cura di Emanuele Piccardo/plug_in in collaborazione con la Fondazione Ordine Architetti di Genova e con il patrocinio di Comune di Genova, Archivio Storico Gardella e associazione Docomomo Italia.

Il convegno, introdotto dai saluti dell’assessore alla Cultura del Comune di Genova Giacomo Montanari, ha visto gli interventi di:

– Emanuele Piccardo – architetto e critico di architettura – “Ignazio Gardella: progettare il paesaggio ligure”

– Andrea Vergano – architetto e urbanista – “La città di Gardella”

– Simona Gabrielli – architetto, presidente della Fondazione Ordine Architetti di Genova e curatrice della sezione su Genova della mostra “Ignazio Gardella architetto. Costruire le modernità” allestita nel 2006 a Palazzo Ducale.

Le conclusioni sono state affidate all’assessora comunale all’Urbanistica Francesca Coppola.

