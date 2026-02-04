Prosegue all’Arci Solaro la rassegna dedicata a Redford, venerdì è la volta di “Tutti gli uomini del presidente”

Prosegue al circolo Arci di Solaro di Lerici la rassegna cinematografica dedicata a Robert Redford, celebre attore e regista statunitense recentemente scomparso. Dopo l’esordio con Butch Cassidy e Sundance Kid di sabato scorso, il ciclo prosegue venerdì 6 febbraio con Tutti gli uomini del presidente. Diretto da Alan J. Pakula, ripercorre l’inchiesta giornalistica del Washington Post che condusse al Watergate. Ispirato all’omonimo libro dei cronisti Bob Woodward e Carl Bernstein – interpretati rispettivamente da Redford e Dustin Hoffman – il film compie quest’anno mezzo secolo. Proiezione al via alle 21.00. Ingresso libero. Dibattito guidato dal critico Lorenzo Moretti. Per ulteriori informazioni e prenotazioni: 3489021058.

