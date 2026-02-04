Racing Force, dati di vendita in crescita nel quarto trimestre

Ronco Scrivia. Racing Force spa, società capogruppo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, quotata sul mercato Euronext Growth a Milano e Parigi, comunica i dati di vendita consolidati relativi al quarto trimestre 2025 e all’intero esercizio: ricavi consolidati del quarto trimestre 2025 pari a 17,9 milioni, in crescita di +3,1 milioni, pari al +20,9%, rispetto a 14,8 milioni nel quarto trimestre 2024 (+23% a cambi costanti); ricavi consolidati dell’anno pari a 73,1 milioni, in aumento di +7,5 milioni, pari al +11,4%, rispetto a 65,7 milioni nell’esercizio precedente (+12,3% a cambi costanti).

A perimetro costante, escludendo i ricavi derivanti dai servizi di radio comunicazione registrati dalla joint venture Zeronoise Communication Services Wll, operativa da luglio 2025, la crescita è stata pari a +20,3% nel trimestre e +10,6% nei dodici mesi (+22,3% e +11,5% rispettivamente, a cambi costanti). La raccolta ordini del quarto trimestre ha continuato a registrare una significativa crescita double-digit rispetto all’esercizio precedente, in linea con l’andamento dei primi nove mesi.

» leggi tutto su www.genova24.it