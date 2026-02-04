Rubato un quaderno nel cimitero di Sarzana, l’appello della madre: “Riportatelo, per rispetto di una famiglia che soffre già abbastanza”

L’appello di una madre, pubblicato in questi giorni, ha scosso e suscitato profondo dolore sulle sempre frequentate pagine Facebook sarzanesi. Fra i post di chi lamenta problemi viabilistici, chiede informazioni o affida alla comunità social pensieri fra i più disparati, è apparso infatti il messaggio di una donna che all’incolmabile dolore per la perdita di un figlio giovanissimo ha dovuto aggiungere anche l’onta di un furto tanto insensato quanto crudele. “Qualcuno ha portato via un quaderno che avevo lasciato sulla lapide di mio figlio nel cimitero di Sarzana – ha scritto – in quelle pagine c’erano parole che non ho mai potuto dirgli, pensieri scritti con le lacrime, l’amore e il dolore di una madre e di chi gli vuole bene”. “Non aveva alcun valore materiale – ha aggiunto – ma un valore affettivo, profondo e intimo. Questo gesto mi ha ferita e lasciata con una grande tristezza nel cuore. Chiedo a chi lo avesse preso di riportarlo, per rispetto di una famiglia che soffre già abbastanza”. Parole che hanno subito raccolto la solidarietà e la condivisione di centinaia di utenti, con la speranza che quelle pagine possano tornare quanto prima nel luogo in cui erano state deposte con grande cura e tanto affetto.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com