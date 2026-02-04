‘Santa’: amministrazione comunale e Coldiretti vicini alla famiglia di Michele

Dall’ufficio comunicazione Comune Santa Margherita Ligure
Di seguito una dichiarazione del Sindaco Guglielmo Caversazio: “L’Amministrazione di Santa Margherita Ligure manifesta il proprio cordoglio per il grave evento verificatosi nelle acque al largo del Promontorio. Il nostro pensiero è rivolto ai familiari del Comandante disperso, ai quali esprimiamo la più sincera vicinanza. Un sentito ringraziamento va alla Capitaneria di Porto e a tutte le strutture instancabilmente impegnate nelle attività di ricerca. In attesa di ulteriori elementi, l’ Ente si unisce ai sentimenti di dolore dell’intera comunità.”