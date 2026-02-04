Santa Margherita, lo scolmatore verso la fase esecutiva: 4 anni di scavi e la messa in sicurezza della falesia

Santa Margherita. Il discusso e atteso progetto per la messa in sicurezza idraulica di Santa Margherita arriva ad una svolta. Dopo un iter burocratico particolarmente lungo, le cui prime ipotesi documentalei risalgono ormai al 2018, il progetto per la realizzazione dello scolmatore dei torrenti San Siro e Magistrato è arrivato alla completare la progettazione esecutiva.

Questa infrastruttura sotterranea avrà il compito di intercettare le acque dei due bacini principali prima che queste possano attraversare le zone densamente urbanizzate. Il sistema inizierà con un’opera di presa sul rio San Siro, situata a circa 25 metri sul livello del mare, dove uno sbarramento di regolazione e uno sfioratore laterale di oltre venti metri lavoreranno in sinergia con una briglia selettiva pensata per bloccare tronchi e detriti. Proseguendo nel suo tracciato, la galleria accoglierà anche le acque del rio Magistrato attraverso un’immissione intermedia, convogliando infine l’intera portata direttamente verso lo sbocco a mare, previa una necessaria stabilizzazione della falesia.

