Alle 18 nuova puntata di “Radio Picco”: un occhio al mercato con l’ospite Nicola Binda

Ancora mercato e l’avvicinamento alla partita contro l’Entella. Ricchissima la puntata odierna di “Radio Picco”, la trasmissione quotidiana dedicata allo Spezia Calcio in onda tutti i giorni da lunedì al venerdì dopo le 18 su RLV – La radio a colori. Un programma che si propone come uno spazio di informazione, approfondimento e confronto sul mondo aquilotto. Il conduttore Niccolò Pasta offrirà il solito sguardo attento sull’attualità con le ultime da Follo, con la partecipazione del giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda. Vi ricordiamo che è possibile ascoltare Radio Picco su RLV in FM (nelle aree riviera e Val di Vara), DAB+ (in tutta la Liguria) e in streaming con App gratuita scaricabile da Google Play Store ed Apple App Store. Il contenuto sarà disponibile on-demand a partire dalle 21.30 di questa sera sul canale Spotify della trasmissione raggiungibile qui.

