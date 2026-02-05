Amt: indagata l’ex presidente Ilaria Gavuglio; perquisiti i suoi uffici

Ilaria Gavuglio, ex presidente ed ex direttrice generale di Amt, è indagata per bancarotta e falso in bilancio. Il procuratore capo Nicola Piacente e il sostituto Marcello Maresta hanno dato incarico alla Guardia di Finanza di perquisire sia il suo ufficio nella sede dell’azienda di trasporto sia il suo studio di commercialista. Gavuglio è la quinta persona ad avere ricevuto l’avviso di garanzia; gli altri quattro sono: il vicepresidente Enzo Sivori; Sabina Alzona; Manuela Bruzzone; Giorgio Canepa.

» leggi tutto su www.levantenews.it