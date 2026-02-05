Assi di forza, ipotesi stop ai mezzi pesanti in via Cantore per salvare corsie e parcheggi

Genova. Un’ordinanza del Comune per vietare la circolazione dei mezzi pesanti in via Cantore e ridurre la larghezza minima delle corsie, in modo da tracciare il percorso riservato ai filobus a centro strada, ma anche mantenere due corsie per auto e moto in ogni senso di marcia e i parcheggi lungo i marciapiedi, pur sacrificando l’aiuola spartitraffico. È l’ipotesi emersa nel pomeriggio durante la commissione consiliare del Municipio Centro Ovest convocata al centro civico Buranello per fare il punto sul progetto dei quattro assi di forza, contestato da alcuni residenti e in particolare dai commercianti che temono ricadute critiche sulla frequentazione dei negozi.

La modifica progettuale sarebbe già allo studio di Tursi. “Se riuscissimo a non far passare i mezzi pesanti – ha spiegato l’assessore alle Opere infrastrutturali strategiche Massimo Ferrante raccogliendo una proposta avanzata dal consigliere del Pd Amedeo Lucia – riusciremmo a garantire le doppie corsie con parcheggi. Stiamo facendo calcoli e verifiche. Se l’atteggiamento diventa bipartisan e lo chiede tutto il municipio, riusciamo a salvare la configurazione attuale“.

