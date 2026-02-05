Beppe Mecconi presenta “Cinquantadue” a Ca’ Lunae

Sabato 7 febbraio 2026, alle ore 16.30, nella suggestiva cornice di Ca’ Lunae, a Castelnuovo Magra, l’Associazione Culturale Amici di Luni presenta “Cinquantadue”, la nuova raccolta di racconti brevi di Beppe Mecconi. L’incontro, promosso dall’associazione presieduta dalla professoressa Nanda Lorenzini, sarà moderato dalla stessa Lorenzini insieme all’architetto Roberto Bologna.

Pubblicato l’11 ottobre scorso, “Cinquantadue” raccoglie cinquantadue testi brevi abbinati a cinquantadue disegni e dipinti dell’autore, in un dialogo continuo tra parola e immagine. Un volume già apprezzato in diverse presentazioni, definito dalla poetessa Eva Di Palma “un gioiello grafico”, capace di unire sintesi, leggerezza ed emozione. Al centro dell’opera, l’essenzialità del racconto come forma espressiva, intesa da Mecconi come esercizio di sottrazione e ascolto profondo.

