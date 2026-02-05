Camogli: voragini in via Figari, la riapertura prevista giovedì; limiti ai mezzi pesanti

Dipende dal tempo. Tuttavia la seconda voragine verificatasi sulla strada provinciale Camogli-Ruta in via Figari, località Boschetto alcuni giorni fa per problemi di cedimento del manto stradale, verrà ripristinata nella serata di oggi; la circolazione, ora a senso unico alternato sarà riattivata da domani mattina, venerdì 6 febbraio. La decisione dopo un sopralluogo effettuato questa mattina dal sindaco Giovanni anelli con i tecnici della Città metropolitana. Unico limite il transito dal 6 al 12 febbraio, il divieto di transito ai mezzi superiori ai 7,5 quintali.
Per quanto riguarda la prima voragine, quella sulla stessa via Figari in corrispondenza della pedonale via Sego, si prevede che la viabilità, completamente interrotta, possa essere riattivata giovedì prossimo. Ma dipende dalla pioggia. Gli stessi lavori per il rinnovo delle tubazioni del gas dovrebbero essere ultimati entro febbraio.