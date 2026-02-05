Caos spiagge, arriva il decreto del governo. Balneari: “Primo passo”, ancora incertezza sugli indennizzi

Liguria. Il caos spiagge e i rischi sulla quasi imminente stagione balneare 2026 sono approdati all’esame del Governo e del Consiglio dei Ministri. Il ministro Matteo Salvini ha presentato un nuovo decreto con l’obiettivo di uniformare la futura gestione del litorale, in applicazione della direttiva Bolkestein e in vista delle gare pubbliche per l’assegnazione delle concessioni demaniali.

La norma prevede l’emanazione di un bando-tipo, un modello unitario pensato per supportare le realtà costiere e i Comuni, alle prese con un quadro normativo complesso che neppure la giurisprudenza amministrativa è riuscita finora a chiarire: numerosi i casi nel savonese, da Spotorno a Borghetto, fino alle recenti sentenze che hanno interessato Laigueglia e Pietra Ligure.

