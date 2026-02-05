Carro verso il master di alta formazione professionale in gestione di impresa: “Corsi al via a maggio”

Nei giorni scorsi si è tenuto in videoconferenza un incontro tra il presidente di Promostudi Simone Lazzini, il sindaco del Comune di Carro Ezio Firenze, l’assessore al Bilancio Loriano Isolabella e il prof. Marco Testa, vicario del rettore dell’Università di Genova. “Il Comune di Carro ha confermato la disponibilità ad affidare l’incarico a Promostudi per la realizzazione di un Master di alta formazione professionale, attraverso l’Università di Genova, per diplomati di istituto superiore e per iscritti a facoltà universitaria e titolari di imprese con specifiche finalità turistiche – riferisce in una nota l’assessore Isolabella -. La finalità è quella di fornire i primi elementi necessari per una gestione qualificata dell’impresa, sul piano della sostenibilità economico-ambientale, ubicata nel territorio montano. Gli interessati dovrebbero essere raccolti in particolar modo nelle aree della Val di Vara e del Tigullio e di tutta la Riviera Ligure con la finalità di rafforzare il collegato del proprio territorio con il retroterra montano della Liguria”.

“Il comune di Carro è impegnato pertanto, attraverso apposita convenzione con Promostudi s.r.l., a inserire tale iniziativa nell’ambito del Pnrr ‘Carro il Borgo di Paganini’ – prosegue Isolabella -. I corsi avranno il loro inizio nei mesi di maggio, giugno, luglio per un complessivo di circa ottanta ore di lezione da tenersi in parte in presenza presso la struttura Casa Paganini del Comune di Carro, per almeno il 30 per cento delle ore complessive, e la restante parte a distanza. Il 70 per cento delle ore di insegnamento verrà esplicato da insegnanti docenti presso l’Università di Genova, il 30 per cento delle ore di insegnamento residuo verrà attribuita a persone qualificate nei diversi settori della impresa o a professionisti esperti nelle diverse materie didattiche. A tale proposito il Master dovrà prevedere le seguenti materie di insegnamento: nozioni di economia aziendale e gestionale della impresa turistica; nozioni di diritto societario, della cooperazione e del contratto; nozioni di diritto tributario; marketing commerciale, promozione e comunicazione; Storia moderna con riferimento alle figure di Paganini nel settore della musica e del Santo Giannelli; nozioni di informatica per la gestione di piattaforme per la commercializzazione di prodotti del territorio ed altri personaggi che hanno dato lustro alla Valdivara quali l’on. Angela Gotelli; nozioni agronomia e della gestione delle culture nel territorio; nozioni ambientali per la tutela del territorio; nozioni di prima conoscenza o alfabetizzazione di lingua: Francese, Inglese, Spagnolo, Tedesco, Russo, Arabo, Portoghese”.

