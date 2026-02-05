Convenzione 2026 tra Confartigianato e Siae: importanti sconti con la tessera associativa

La convenzione tra Confartigianato e la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) offre vantaggi economici alle imprese associate, con sconti significativi sulle tariffe legate alla diffusione di musica e video protetti dal diritto d’autore. Le agevolazioni si applicano a diverse categorie di attività e includono una riduzione del 27% sull’importo complessivo dovuto per l’utilizzo di dispositivi multimediali. Ecco uno dei vantaggi dell’iscrizione a Confartigianato. Settori di applicazione della convenzione. Le tariffe agevolate del 27% sono riservate alle seguenti tipologie di attività:

Esercizi commerciali, attività professionali e artigiane, aperte al pubblico o con ambienti di lavoro accessibili alla clientela: acconciatori, estetisti, odontotecnici, autoriparazioni, carrozzerie, officine meccaniche, centri revisione, laboratori artigiani, negozi, studi e attività assimilate;