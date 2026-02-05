Diritto all’acqua e riduzione della plastica, a Tursi la mozione per mappare e potenziare le fontanelle in città

Genova. Dopo le recenti analisi sullo stato della rete idrica urbana, il dibattito sull’accesso all’acqua pubblica a Genova approda a palazzo Tursi. E’ stata infatti presentata una mozione che punta a trasformare l’impegno “Plastic Free” del Comune in azioni concrete per cittadini e turisti: la firma sul documento è della consigliera Sara Tassara, che già aveva presentato una proposta simile nel consiglio municipale del Medio Ponente e che oggi ripropone a livello cittadino insieme al gruppo consigliare della Lista Salis.

Nonostante la presenza di oltre 800 fontanelle sul territorio, il sistema di monitoraggio risulta attualmente frammentato. L’ultima mappatura completa delle fontanelle attive risale infatti al 2019, mentre quella relativa agli impianti chiusi è ferma addirittura al 2015. Il dato più alarmante riguarda l’efficienza della rete: negli ultimi due anni, almeno 250 fontanelle sono state chiuse, privando ampie zone della città di un servizio essenziale. La mozione impegna dunque la Giunta a eseguire un censimento aggiornato per comprendere lo stato di manutenzione di ogni singolo punto di erogazione e valutare i ripristini necessari.

» leggi tutto su www.genova24.it