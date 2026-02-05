Disabilità e lavoro, a Tursi il convegno su buone prassi e inclusione

Genova. Si è tenuto giovedì a Palazzo Tursi il convegno “Disabilità e lavoro: buone prassi, idee e prospettive per una società inclusiva“, organizzato dall’Associazione Italiana Direttori del Personale (AIDP) Liguria e da AIDP, con il patrocinio del Comune di Genova.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di diffondere una cultura organizzativa e sociale basata sull’inclusione, il rispetto e la valorizzazione delle differenze, stimolando un dialogo concreto tra istituzioni, imprese e cittadinanza sulle pratiche che rendono le organizzazioni più accessibili. Secondo gli ultimi dati Istat e Cnel, in Italia il tasso di occupazione delle persone con disabilità si attesta intorno al 33%, con un divario superiore ai 25 punti percentuali rispetto alla popolazione generale. Un dato che evidenzia come il tema non possa essere affrontato esclusivamente in termini normativi, ma richieda un cambiamento culturale profondo. Il confronto si è concentrato su alcuni nodi centrali: il passaggio dall’obbligo normativo alla cultura organizzativa, il ruolo del linguaggio e della narrazione nella costruzione di ambienti inclusivi, l’accessibilità come leva di innovazione e il futuro del lavoro in una prospettiva realmente inclusiva.

