Finale Ligure, blitz della polizia locale: sequestrati capi di abbigliamento senza etichettature e giocattoli non sicuri

Finale Ligure. Il nucleo tutela del consumatore della polizia locale di Finale Ligure, nell’ambito del programma di controlli sulle attività commerciali, ha effettuato due interventi significativi.

Nel primo caso, sono stati sequestrati 60 capi di abbigliamento in vendita presso un negozio di FinalPia, poiché privi della prescritta etichettatura indicante la composizione del tessuto e le qualità del capo. Per l’esercente, di nazionalità straniera, oltre al sequestro della merce, sono state elevate sanzioni amministrative per circa 2.200 euro.

» leggi tutto su www.ivg.it