“Giorno del Ricordo”, Guerri alla seduta solenne del Consiglio regionale

L’assessore alla sicurezza Giulio Guerri questa mattina ha partecipato in rappresentanza del sindaco Pierluigi Peracchini e dell’amministrazione comunale alla seduta solenne del Consiglio regionale della Liguria dedicata alla prossima ricorrenza istituzionale del 10 febbraio, Giorno del Ricordo, alla quale è intervenuto con una lectio magistralis il professor Stefano Pilotto, docente di Storia delle relazioni internazionali all’Università di Trieste.

La ricorrenza è stata istituita nel 2004 con la finalità di “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”, come si legge nella legge istitutiva.

