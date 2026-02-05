Giovani imprese e futuro, Francesco Profumo allo speed date di Cna: “Guardate avanti con ottimismo e non pensate in piccolo”

Cultura imprenditoriale, accesso al credito, criptovalute ed euro digitale. Sono solo alcuni dei temi toccati ieri sera da Francesco Profumo, ex ministro dell’Istruzione e attualmente presidente, tra le altre cose, di Isybank, nel corso del “Eat to meet”, l’incontro organizzato dai Giovani imprenditori di Cna per approfondire le questioni economiche e finanziarie con lo stesso Profumo e per creare connessioni professionali tra i partecipanti.

L’appuntamento, giunto alla seconda edizione, si è svolto nell’area ospitality dello stadio Picco e ha visto la partecipazione di decine di associati Cna: la prima parte della serata ha visto il professor Profumo concedersi alle domande di Emanuela Cavallo (leggi l’intervista integrale qua sotto) mentre nella seconda i partecipanti hanno approfondito la conoscenza tra di loro a tavola grazie a presentazioni coordinate dal personale di Cna e al rimescolamento della composizione dei tavoli avvenuto al termine di ogni portata.

Profumo ha esortato gli imprenditori a guardare avanti con ottimismo, nonostante le crisi geopolitiche che si susseguono da tempo. “Le nostre imprese si sono comportate bene. Hanno attraversato diverse transizioni e si sono dimostrate pronte al cambiamento. La dimensione ridotta è un elemento che porta le aziende a fare un po’ di fatica in più e anche per questo occorrono soggetti che le accompagnino dal punto di vista finanziario”.

L’ex ministro si è dichiarato “laico nei confronti dell’intelligenza artificiale”, ma ha invitato a evitare l’improvvisazione, e ha accennato alla visione futura del sistema Paese, con prospettive e criticità, e con particolare attenzione agli strumenti e alle politiche che lo Stato dovrebbe adottare per favorire la crescita imprenditoriale. Inoltre ha evidenziato il ruolo delle banche e spiegato le caratteristiche di Isybank, pensata per i nativi digitali under 35.

