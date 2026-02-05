COMMENTA
Economia

Giovani imprese e futuro, Francesco Profumo allo speed date di Cna: “Guardate avanti con ottimismo e non pensate in piccolo”

L'Eat to meet di Cna con Francesco Profumo

Cultura imprenditoriale, accesso al credito, criptovalute ed euro digitale. Sono solo alcuni dei temi toccati ieri sera da Francesco Profumo, ex ministro dell’Istruzione e attualmente presidente, tra le altre cose, di Isybank, nel corso del “Eat to meet”, l’incontro organizzato dai Giovani imprenditori di Cna per approfondire le questioni economiche e finanziarie con lo stesso Profumo e per creare connessioni professionali tra i partecipanti.
L’appuntamento, giunto alla seconda edizione, si è svolto nell’area ospitality dello stadio Picco e ha visto la partecipazione di decine di associati Cna: la prima parte della serata ha visto il professor Profumo concedersi alle domande di Emanuela Cavallo (leggi l’intervista integrale qua sotto) mentre nella seconda i partecipanti hanno approfondito la conoscenza tra di loro a tavola grazie a presentazioni coordinate dal personale di Cna e al rimescolamento della composizione dei tavoli avvenuto al termine di ogni portata.

Profumo ha esortato gli imprenditori a guardare avanti con ottimismo, nonostante le crisi geopolitiche che si susseguono da tempo. “Le nostre imprese si sono comportate bene. Hanno attraversato diverse transizioni e si sono dimostrate pronte al cambiamento. La dimensione ridotta è un elemento che porta le aziende a fare un po’ di fatica in più e anche per questo occorrono soggetti che le accompagnino dal punto di vista finanziario”.
L’ex ministro si è dichiarato “laico nei confronti dell’intelligenza artificiale”, ma ha invitato a evitare l’improvvisazione, e ha accennato alla visione futura del sistema Paese, con prospettive e criticità, e con particolare attenzione agli strumenti e alle politiche che lo Stato dovrebbe adottare per favorire la crescita imprenditoriale. Inoltre ha evidenziato il ruolo delle banche e spiegato le caratteristiche di Isybank, pensata per i nativi digitali under 35.

